2024 Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203851616 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü tercih kod numarası 203851616 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Puanı: 352,65268
Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 407.669
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851616
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Uçuş Harekat Yöneticiliği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 352,65268
Başarı Sıralaması: 407.669
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,77601
Başarı Sıralaması: 520.585
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: Doldu-9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286.27721
Başarı Sıralaması: 447480
Kontenjan 2021: 9+0
Yerleşen 2021: Doldu-9