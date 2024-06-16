2024 Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203851616 Burslu

203851616 | Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203851616 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü tercih kod numarası 203851616 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi   Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü   Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçuş Harekat Yöneticiliği   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Puanı: 352,65268

Kapadokya Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 407.669

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851616

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçuş Harekat Yöneticiliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 352,65268

Başarı Sıralaması: 407.669

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,77601

Başarı Sıralaması:  520.585

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286.27721

Başarı Sıralaması:  447480

Kontenjan 2021:  9+0

Yerleşen 2021:  Doldu-9

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