2024 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 203851194 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 203851194 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-18 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 327,25325

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 599.139

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851194

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 327,25325

Başarı Sıralaması: 599.139

Kontenjan 2022 – 2023 : 18+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-18

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,95566

Başarı Sıralaması: 565.398

Kontenjan 2022: 18+0

Yerleşen 2022: Doldu-18

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259.07199

Başarı Sıralaması: 689980

Kontenjan 2021: 18+0

Yerleşen 2021: Doldu-18