2024 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 203850963 Ücretli

203850963 | Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 203850963 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 203850963 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi   Uçak Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi   Bölümü   Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-20 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 302,40774

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 854.042

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203850963

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 302,40774

Başarı Sıralaması: 854.042

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-20

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,57255

Başarı Sıralaması:  982.132

Kontenjan 2022:  20+0

Yerleşen 2022:  Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.97118

Başarı Sıralaması:  1272621

Kontenjan 2021:  20+0

Yerleşen 2021:  Doldu-20

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