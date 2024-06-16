2024 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 203850893 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 203850893 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 363,61448
Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 343.906
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203850893
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 363,61448
Başarı Sıralaması: 343.906
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 355,06805
Başarı Sıralaması: 366.689
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: Doldu-11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299.86242
Başarı Sıralaması: 360240
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Doldu-10