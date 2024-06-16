2024 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 203850893 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 203850893 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 363,61448

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 343.906

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203850893

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 363,61448

Başarı Sıralaması: 343.906

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,06805

Başarı Sıralaması: 366.689

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: Doldu-11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299.86242

Başarı Sıralaması: 360240

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10