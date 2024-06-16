2024 Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203851767 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 203851767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 136+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-136 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 277,49850

Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.180.268

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851767

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 277,49850

Başarı Sıralaması: 1.180.268

Kontenjan 2022 – 2023 : 136+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-136

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,86723

Başarı Sıralaması: 1.341.594

Kontenjan 2022: 136+0

Yerleşen 2022: Doldu-136

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1615545

Kontenjan 2021: 127+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-106