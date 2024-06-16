2024 Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203850151 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 203850151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 340,14230
Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 494.097
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203850151
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Turist Rehberliği
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 340,14230
Başarı Sıralaması: 494.097
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,27087
Başarı Sıralaması: 447.813
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: Doldu-9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281.44381
Başarı Sıralaması: 483472
Kontenjan 2021: 9+0
Yerleşen 2021: Doldu-9