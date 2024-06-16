2024 Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203851467 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 203851467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 21+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Dolmadı-23 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 382,62171

Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 255.407

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851467

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 382,62171

Başarı Sıralaması: 255.407

Kontenjan 2022 – 2023 : 21+0+3+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-23

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,05555

Başarı Sıralaması: 242.899

Kontenjan 2022: 24+0

Yerleşen 2022: Doldu-24

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335.42256

Başarı Sıralaması: 205990

Kontenjan 2021: 23+0

Yerleşen 2021: Doldu-23