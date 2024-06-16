2024 Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851307 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 203851307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-18 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 239,71509

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.796.523

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851307

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 239,71509

Başarı Sıralaması: 1.796.523

Kontenjan 2022 – 2023 : 18+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-18

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,37518

Başarı Sıralaması: 1.780.955

Kontenjan 2022: 18+0

Yerleşen 2022: Doldu-18

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191.02624

Başarı Sıralaması: 1572178

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8