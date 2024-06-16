2024 Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851316 Burslu

203851316 | Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851316 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 203851316 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü   Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 331,91018

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 559.274

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851316

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 331,91018

Başarı Sıralaması: 559.274

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,49380

Başarı Sıralaması:  577.179

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271.65658

Başarı Sıralaması:  565582

Kontenjan 2021:  12+0

Yerleşen 2021:  Doldu-12

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