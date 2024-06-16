2024 Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851334 Burslu

203851334 | Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851334 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 203851334 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü   Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-14 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 340,21663

Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 493.525

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851334

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 340,21663

Başarı Sıralaması: 493.525

Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-14

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,40616

Başarı Sıralaması:  494.306

Kontenjan 2022:  14+0

Yerleşen 2022:  Doldu-14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282.01519

Başarı Sıralaması:  479060

Kontenjan 2021:  13+0

Yerleşen 2021:  Doldu-13

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