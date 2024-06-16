2024 Kapadokya Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 203851883 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 203851883 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 309,23037

Kapadokya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 776.942

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851883

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 309,23037

Başarı Sıralaması: 776.942

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,54822

Başarı Sıralaması: 805.597

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.08569

Başarı Sıralaması: 757426

Kontenjan 2021: 9+0

Yerleşen 2021: Doldu-9