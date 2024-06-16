2024 Kapadokya Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 203851501 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 203851501 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-13 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 326,15668
Kapadokya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 608.775
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851501
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 326,15668
Başarı Sıralaması: 608.775
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,16150
Başarı Sıralaması: 640.299
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270.3716
Başarı Sıralaması: 577258
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Doldu-12