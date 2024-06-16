2024 Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 203851404 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 203851404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 269,26503

Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.301.830

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851404

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 269,26503

Başarı Sıralaması: 1.301.830

Kontenjan 2022 – 2023 : 37+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,37265

Başarı Sıralaması: 1.222.852

Kontenjan 2022: 37+0

Yerleşen 2022: Doldu-37

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230.87335

Başarı Sıralaması: 1020180

Kontenjan 2021: 32+0

Yerleşen 2021: Doldu-32