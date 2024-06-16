2024 Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 203851815 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 203851815 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 238,22441

Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.824.002

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851815

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 238,22441

Başarı Sıralaması: 1.824.002

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,76954

Başarı Sıralaması: 1.949.238

Kontenjan 2022: 68+0

Yerleşen 2022: Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.75306

Başarı Sıralaması: 1441767

Kontenjan 2021: 46+0

Yerleşen 2021: Doldu-46