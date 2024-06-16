2024 Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 203851815 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 203851815 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 238,22441
Kapadokya Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.824.002
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851815
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyaliz
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 238,22441
Başarı Sıralaması: 1.824.002
Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,76954
Başarı Sıralaması: 1.949.238
Kontenjan 2022: 68+0
Yerleşen 2022: Doldu-68
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 200.75306
Başarı Sıralaması: 1441767
Kontenjan 2021: 46+0
Yerleşen 2021: Doldu-46