2024 Kapadokya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 203851814 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 203851814 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diş Protez Teknolojisi Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Protez Teknolojisi Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Protez Teknolojisi Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 251,43865
Kapadokya Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.589.918
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851814
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Protez Teknolojisi
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli
Taban Puan: 251,43865
Başarı Sıralaması: 1.589.918
Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,98513
Başarı Sıralaması: 1.898.687
Kontenjan 2022: 59+0
Yerleşen 2022: Doldu-59
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1627464
Kontenjan 2021: 43+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-26