2024 Kapadokya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 203851911 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 203851911 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 136+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-136 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 236,08346
Kapadokya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.863.568
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851911
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 236,08346
Başarı Sıralaması: 1.863.568
Kontenjan 2022 – 2023 : 136+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-136
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197,32454
Başarı Sıralaması: 2.691.760
Kontenjan 2022: 136+0
Yerleşen 2022: Doldu-136
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1384476
Kontenjan 2021: 127+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-3