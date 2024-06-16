2024 Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851237 Burslu

203851237 | Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851237 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 203851237 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü   Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 323,48757

Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 633.083

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851237

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 323,48757

Başarı Sıralaması: 633.083

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,93886

Başarı Sıralaması:  688.653

Kontenjan 2022:  11+0

Yerleşen 2022:  Doldu-11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260.97814

Başarı Sıralaması:  669814

Kontenjan 2021:  11+0

Yerleşen 2021:  Doldu-11

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