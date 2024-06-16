2024 Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851237 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 203851237 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 323,48757
Kapadokya Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 633.083
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851237
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 323,48757
Başarı Sıralaması: 633.083
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,93886
Başarı Sıralaması: 688.653
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: Doldu-11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260.97814
Başarı Sıralaması: 669814
Kontenjan 2021: 11+0
Yerleşen 2021: Doldu-11