2024 Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 203851219 Burslu

203851219 | Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 203851219 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 203851219 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü   Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 326,92952

Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 601.889

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851219

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 326,92952

Başarı Sıralaması: 601.889

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,99700

Başarı Sıralaması:  632.757

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275.28166

Başarı Sıralaması:  533599

Kontenjan 2021:  12+0

Yerleşen 2021:  Doldu-12

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