2024 Kapadokya Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203851957 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 203851957 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.

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Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 251,62352

Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.586.746

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851957

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 251,62352

Başarı Sıralaması: 1.586.746

Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,84027

Başarı Sıralaması: 2.065.693

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---