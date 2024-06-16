2024 Kapadokya Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851826 %50 İndirimli

203851826 | Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851826 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 203851826 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Patoloji Laboratuvar Teknikleri   Bölümü   Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri   Bölümü kontenjanı 64+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 219,72167

Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.180.137

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851826

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Patoloji Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 219,72167

Başarı Sıralaması: 2.180.137

Kontenjan 2022 – 2023 : 64+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  55+0

Yerleşen 2022:  Dolmadı-45

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1585595

Kontenjan 2021:  55+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-27

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