2024 Kapadokya Üni. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851794 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 203851794 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 221,78638
Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.138.746
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851794
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 221,78638
Başarı Sıralaması: 2.138.746
Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 215,80772
Başarı Sıralaması: 2.263.450
Kontenjan 2022: 68+0
Yerleşen 2022: Doldu-68
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1627137
Kontenjan 2021: 59+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-49