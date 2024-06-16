2024 Kapadokya Üni. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 203851794 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 203851794 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 221,78638

Kapadokya Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.138.746

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851794

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 221,78638

Başarı Sıralaması: 2.138.746

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,80772

Başarı Sıralaması: 2.263.450

Kontenjan 2022: 68+0

Yerleşen 2022: Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1627137

Kontenjan 2021: 59+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-49