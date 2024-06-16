2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106050893 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 106050893 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 276,60192

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.193.090

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106050893

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 276,60192

Başarı Sıralaması: 1.193.090

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,05612

Başarı Sıralaması: 1.082.148

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.62246

Başarı Sıralaması: 986525

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72