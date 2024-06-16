2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 106050124 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 106050124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-51 kişi yerleşmiştir.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 253,46626

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.555.561

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106050124

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 253,46626

Başarı Sıralaması: 1.555.561

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,85574

Başarı Sıralaması: 1.358.318

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.8479

Başarı Sıralaması: 1274351

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41