2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106050796 Ücretsiz

106050796 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106050796 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106050796 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 236,86758

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.848.951

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106050796

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,86758

Başarı Sıralaması: 1.848.951

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,16085

Başarı Sıralaması:  1.546.640

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.1877

Başarı Sıralaması:  1548647

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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