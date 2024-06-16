2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 106051352 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 106051352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Pazarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 278,53768

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.165.239

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106051352

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 278,53768

Başarı Sıralaması: 1.165.239

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,07595

Başarı Sıralaması: 1.041.049

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.86424

Başarı Sıralaması: 971655

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103