2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106050503 Ücretsiz

106050503 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106050503 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 106050503 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Göksun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-78 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 251,08077

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.596.085

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106050503

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,08077

Başarı Sıralaması: 1.596.085

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-78

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,73904

Başarı Sıralaması:  1.360.281

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.19338

Başarı Sıralaması:  1450307

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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