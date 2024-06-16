2024 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112250769 Ücretsiz

112250769 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112250769 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112250769 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi   Bölümü   Elbistan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-39 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 235,12774

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.881.335

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112250769

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,12774

Başarı Sıralaması: 1.881.335

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-39

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,69691

Başarı Sıralaması:  1.671.351

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1614450

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-14

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