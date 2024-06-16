2024 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 112270823 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 112270823 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 287,72522

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.038.005

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112270823

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 287,72522

Başarı Sıralaması: 1.038.005

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,27903

Başarı Sıralaması: 1.025.019

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.85382

Başarı Sıralaması: 971788

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41