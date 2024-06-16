2024 Kahramanmaraş İstiklal Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 112251158 Ücretsiz

112251158 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kahramanmaraş İstiklal Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 112251158 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 112251158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü   Elbistan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 265,19593

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.364.700

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112251158

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,19593

Başarı Sıralaması: 1.364.700

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,98606

Başarı Sıralaması:  1.110.888

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229.62536

Başarı Sıralaması:  1035999

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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