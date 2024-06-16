2024 Kafkas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 105950824 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 105950824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Kafkas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 230,57129

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.967.329

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105950824

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,57129

Başarı Sıralaması: 1.967.329

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,14092

Başarı Sıralaması: 2.156.004

Kontenjan 2022: 58+2

Yerleşen 2022: Doldu-60

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1623717

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-33