2024 Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 105950569 Ücretsiz

105950569 | Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 105950569 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 105950569 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü   Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 300,85794

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 872.403

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105950569

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 300,85794

Başarı Sıralaması: 872.403

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,82610

Başarı Sıralaması:  846.634

Kontenjan 2022:  75+2

Yerleşen 2022:  Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.75492

Başarı Sıralaması:  761247

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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