2024 Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 105950596 Ücretsiz

105950596 | Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 105950596 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 105950596 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü   Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 311,92072

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 748.098

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105950596

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 311,92072

Başarı Sıralaması: 748.098

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,89384

Başarı Sıralaması:  718.32

Kontenjan 2022:  75+2

Yerleşen 2022:  Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265.1314

Başarı Sıralaması:  627279

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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