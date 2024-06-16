2024 Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 105950815 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 105950815 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

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Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 304,90854

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 825.452

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105950815

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 304,90854

Başarı Sıralaması: 825.452

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,22416

Başarı Sıralaması: 948.623

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.94107

Başarı Sıralaması: 982646

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67