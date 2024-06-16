2024 Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 105950815 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 105950815 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 304,90854
Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 825.452
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105950815
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 304,90854
Başarı Sıralaması: 825.452
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,22416
Başarı Sıralaması: 948.623
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: Doldu-77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233.94107
Başarı Sıralaması: 982646
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67