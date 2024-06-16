2024 Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 105990186 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 105990186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tapu ve Kadastro Bölümü Sarıkamış Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 238,53936
Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.818.236
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105990186
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Tapu ve Kadastro
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 238,53936
Başarı Sıralaması: 1.818.236
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,58444
Başarı Sıralaması: 1.734.737
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---