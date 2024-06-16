2024 Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 105990186 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 105990186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tapu ve Kadastro Bölümü Sarıkamış Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 238,53936

Kafkas Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.818.236

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990186

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Tapu ve Kadastro

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,53936

Başarı Sıralaması: 1.818.236

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,58444

Başarı Sıralaması: 1.734.737

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---