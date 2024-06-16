2024 Kafkas Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105990110 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105990110 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü Kağızman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kafkas Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 226,99880

Kafkas Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.036.231

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990110

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,99880

Başarı Sıralaması: 2.036.231

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,18928

Başarı Sıralaması: 2.033.687

Kontenjan 2022: 56+2

Yerleşen 2022: Doldu-58

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1607823

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-37