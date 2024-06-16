2024 Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105990156 Ücretsiz

105990156 | Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105990156 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105990156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi   Polimer Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Polimer Teknolojisi   Bölümü   Kars Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 221,87387

Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.137.048

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990156

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Polimer Teknolojisi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 221,87387

Başarı Sıralaması: 2.137.048

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,24469

Başarı Sıralaması:  2.302.638

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1436766

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-2

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202454283 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202454283 İÖ-Ücretli
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 109790472 Ücretsiz
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 109790472 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690272 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690272 Ücretsiz
2024 Ordu Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108390182 Ücretsiz
2024 Ordu Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108390182 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları