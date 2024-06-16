2024 Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105990156 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105990156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Polimer Teknolojisi Bölümü Kars Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 221,87387
Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.137.048
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105990156
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Polimer Teknolojisi
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 221,87387
Başarı Sıralaması: 2.137.048
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214,24469
Başarı Sıralaması: 2.302.638
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1436766
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-2