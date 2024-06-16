2024 Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105990156 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105990156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Polimer Teknolojisi Bölümü Kars Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 221,87387

Kafkas Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.137.048

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990156

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Polimer Teknolojisi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 221,87387

Başarı Sıralaması: 2.137.048

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,24469

Başarı Sıralaması: 2.302.638

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1436766

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-2