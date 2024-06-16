2024 Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105990104 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 105990104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 226,65232

Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.042.905

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990104

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,65232

Başarı Sıralaması: 2.042.905

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,07476

Başarı Sıralaması: 2.157.711

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1620822

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-15