2024 Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105990104 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 105990104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 226,65232
Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.042.905
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105990104
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimari Restorasyon
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 226,65232
Başarı Sıralaması: 2.042.905
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220,07476
Başarı Sıralaması: 2.157.711
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1620822
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-15