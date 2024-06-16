2024 Kafkas Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105950896 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105950896 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Kars Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Laboratuvar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 262,66614
Kafkas Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.404.542
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105950896
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Laboratuvar Teknolojisi
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 262,66614
Başarı Sıralaması: 1.404.542
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,38758
Başarı Sıralaması: 1.382.943
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218.57069
Başarı Sıralaması: 1182510
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52