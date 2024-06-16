2024 Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 105970573 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 105970573 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 313,77686
Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 728.815
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105970573
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 313,77686
Başarı Sıralaması: 728.815
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,43228
Başarı Sıralaması: 703.18
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269.72693
Başarı Sıralaması: 583235
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57