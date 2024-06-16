2024 Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 105950481 Ücretsiz

105950481 | Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 105950481 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 105950481 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 224,43744

Kafkas Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.086.171

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105950481

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 224,43744

Başarı Sıralaması: 2.086.171

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,99534

Başarı Sıralaması:  2.184.744

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1476773

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-3

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