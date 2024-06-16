2024 Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 105990133 Ücretsiz

105990133 | Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 105990133 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 105990133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi   Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü   Kars Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 226,26300

Kafkas Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.050.533

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990133

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,26300

Başarı Sıralaması: 2.050.533

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,81098

Başarı Sıralaması:  2.139.390

Kontenjan 2022:  37+1

Yerleşen 2022:  Doldu-38

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1617535

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-10

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