2024 Kafkas Üniversitesi Biyokimya Taban Puanları ( Önlisans ) 105950993 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Biyokimya bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü tercih kod numarası 105950993 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Biyokimya Bölümü Kars Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyokimya Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyokimya Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Puanı: 247,83215

Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.651.805

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105950993

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Biyokimya

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,83215

Başarı Sıralaması: 1.651.805

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,71347

Başarı Sıralaması: 1.573.967

Kontenjan 2022: 58+2

Yerleşen 2022: Doldu-60

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.18089

Başarı Sıralaması: 1389152

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47