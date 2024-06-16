2024 Kafkas Üniversitesi Biyokimya Taban Puanları ( Önlisans ) 105950993 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Biyokimya bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü tercih kod numarası 105950993 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Biyokimya Bölümü Kars Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyokimya Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyokimya Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Puanı: 247,83215
Kafkas Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.651.805
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105950993
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Biyokimya
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 247,83215
Başarı Sıralaması: 1.651.805
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,71347
Başarı Sıralaması: 1.573.967
Kontenjan 2022: 58+2
Yerleşen 2022: Doldu-60
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204.18089
Başarı Sıralaması: 1389152
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47