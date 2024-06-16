2024 Kafkas Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 105990130 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 105990130 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Sarıkamış Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kafkas Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 242,09212

Kafkas Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.753.311

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990130

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,09212

Başarı Sıralaması: 1.753.311

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,30963

Başarı Sıralaması: 1.699.223

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1625981

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-34