2024 Kafkas Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105990158 Ücretsiz

105990158 | Kafkas Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kafkas Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 105990158 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 105990158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü   Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 230,36715

Kafkas Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.971.185

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990158

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,36715

Başarı Sıralaması: 1.971.185

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,79383

Başarı Sıralaması:  2.189.712

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1622916

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-7

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