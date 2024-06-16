2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 209610042 Burslu

209610042 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 209610042 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Tınaztepe Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü tercih kod numarası 209610042 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Otopsi Yardımcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Otopsi Yardımcılığı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otopsi Yardımcılığı   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Otopsi Yardımcılığı Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Puanı: 334,25740

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 540.069

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209610042

ÜNİVERSİTE: İzmir Tınaztepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Otopsi Yardımcılığı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 334,25740

Başarı Sıralaması: 540.069

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,21714

Başarı Sıralaması:  474.825

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280.36797

Başarı Sıralaması:  491905

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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