2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 209610040 Burslu

209610040 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 209610040 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 209610040 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 329,21648

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 582.03

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209610040

ÜNİVERSİTE: İzmir Tınaztepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 329,21648

Başarı Sıralaması: 582.03

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,74086

Başarı Sıralaması:  491.948

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022:  Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271.9333

Başarı Sıralaması:  563105

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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