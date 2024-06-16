2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 209610038 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Tınaztepe Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 209610038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 341,20600
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 486.09
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209610038
ÜNİVERSİTE: İzmir Tınaztepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 341,20600
Başarı Sıralaması: 486.09
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,57429
Başarı Sıralaması: 522.051
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271.86634
Başarı Sıralaması: 563719
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6