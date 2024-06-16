2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209610015 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Tınaztepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Tınaztepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Tınaztepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 209610015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 55+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-55 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Tınaztepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 296,38491

İzmir Tınaztepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 926.618

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209610015

ÜNİVERSİTE: İzmir Tınaztepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 296,38491

Başarı Sıralaması: 926.618

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-55

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,33452

Başarı Sıralaması: 829.708

Kontenjan 2022: 51+0

Yerleşen 2022: Doldu-51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251.22681

Başarı Sıralaması: 779420

Kontenjan 2021: 42+0

Yerleşen 2021: Doldu-42