2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 209610013 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Tınaztepe Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 209610013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 279,49151
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.151.698
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209610013
ÜNİVERSİTE: İzmir Tınaztepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 279,49151
Başarı Sıralaması: 1.151.698
Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,23628
Başarı Sıralaması: 1.025.575
Kontenjan 2022: 47+0
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225.39762
Başarı Sıralaması: 1090848
Kontenjan 2021: 38+0
Yerleşen 2021: Doldu-38