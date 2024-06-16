2024 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 209610035 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 209610035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 47+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-47 kişi yerleşmiştir.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 271,88969
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.262.235
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209610035
ÜNİVERSİTE: İzmir Tınaztepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 271,88969
Başarı Sıralaması: 1.262.235
Kontenjan 2022 – 2023 : 47+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-47
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,31358
Başarı Sıralaması: 1.350.770
Kontenjan 2022: 43+0
Yerleşen 2022: Doldu-43
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1626151
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-31